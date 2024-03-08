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Глава Минобороны: Польша не будет направлять свои войска на Украину

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.

Информация об этом появилась на странице польского оборонного ведомства в социальной сети X.

При этом министр подчеркнул, что Варшава и впредь будет оказывать поддержку Киеву.

«Мы будем помогать, поддерживать. Мы будем передавать вооружения», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба польских вооружённых сил Леон Коморницкий признал, что у Польши нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях. 

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужасным обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину.

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