Генерал Коморницкий: у Польши нет потенциала для отправки войск на Украину

Бывший заместитель начальника Генерального штаба польских вооружённых сил Леон Коморницкий признал, что у Польши нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях.

Об этом он заявил в интервью изданию DoRzeczy.

«Нам не хватает танков, боеприпасов, артиллерии. Наши войска не готовы, они не способны. Они были лишены боеспособности», — сказал Коморницкий.

Военный рассказал, что один из польских генералов предложил отправить на Украину сухопутные войска. В связи с этим Коморницкий задался вопросом, «где польские сухопутные войска».

Он добавил, что если бы польская армия вошла на территорию Украины, то полностью бы там «увязла».

Ранее заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчи заявил, что Польша не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину.