Эксперт Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей
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«Европейский банк реконструкции и развития на $800 млн профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства… А тут просто одним росчерком пера всё перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, украинской стороне показали «красную карточку» и чётко дали понять, что аграрно-сырьевая экономика Украины Европе не нужна.
Он также добавил, что даже в самом оптимистичном сценарии нужно принять тот факт, что Европа будет оберегать своих фермеров.
Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.