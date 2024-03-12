Эксперт Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей

Эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ заявил изданию «Экономические новости» о капитуляции Украины в торговой войне с Польшей.

«Европейский банк реконструкции и развития на $800 млн профинансировал украинских производителей, чтобы они создавали новые производства… А тут просто одним росчерком пера всё перечеркнули. Это полная капитуляция перед поляками», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, украинской стороне показали «красную карточку» и чётко дали понять, что аграрно-сырьевая экономика Украины Европе не нужна.

Он также добавил, что даже в самом оптимистичном сценарии нужно принять тот факт, что Европа будет оберегать своих фермеров.

Ранее сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пропускать даже автобусы с пассажирами на одном из КПП на границе с Украиной.