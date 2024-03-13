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Путин: наёмники участвовали в попытках ВСУ атаковать приграничные регионы

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Иностранные наёмники участвовали в попытках Киева атаковать приграничные регионы России.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил президент России Владимир Путин.

«Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами. Вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наёмников», — сказал российский лидер.

Ранее ВС России поразили два пункта временной дислокации наёмников на Украине.

Также разведчики ВС России выявили группу наёмников под Авдеевкой.

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