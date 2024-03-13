Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооружённым силам России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Сейчас инициатива полностью перешла к нашим вооружённым силам. Это все знают, все признают», — сказал российский лидер.

Ранее в FT заявили, что Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью.

Также кандидат на должность президента России и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что российская сторона победно завершит в нынешнем году специальную военную операцию.