Кандидат на должность президента России и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что российская сторона победно завершит в нынешнем году специальную военную операцию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политической силы, данное заявление Слуцкий сделал во время поездки в Луганск, где провёл встречу с освободившими Авдеевку российскими военными.

«Я поздравляю всех с уникальной победой в Авдеевке. Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны... Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — сказал он.

Также Слуцкий заявил о необходимости продолжать освобождать российские города, в частности Херсон, Краматорск, Славянск и т. д.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил порядок участия российских военных из зоны специальной военной операции в кадровой программе «Время героев».