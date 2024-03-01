Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»
- РИА Новости
По его словам, к участникам программы предъявляются простые и понятные требования.
«Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО, специальной военной операции, и, наконец, не иметь судимости», — объяснил он.
Песков отметил, что регистрация будет проходить по заявке: военным расскажут все подробности программы, и, если они изъявят желание, они смогу заполнить заявку, а после её изучат организаторы программы.
Ранее Песков заявил о скором запуске сайта кадровой программы «Время героев» — времягероев.рф.