Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил порядок участия российских военных из зоны специальной военной операции в кадровой программе «Время героев».

По его словам, к участникам программы предъявляются простые и понятные требования.

«Быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми, быть участником или ветераном СВО, специальной военной операции, и, наконец, не иметь судимости», — объяснил он.

Песков отметил, что регистрация будет проходить по заявке: военным расскажут все подробности программы, и, если они изъявят желание, они смогу заполнить заявку, а после её изучат организаторы программы.

Ранее Песков заявил о скором запуске сайта кадровой программы «Время героев» — времягероев.рф.