Песков заявил о скором запуске сайта кадровой программы «Время героев»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором запуске сайта кадровой программы «Время героев» — времягероев.рф.
«Официальный сайт программы — времягероев.рф. Сайт заработает сегодня с 18:00», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.
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