Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о скором запуске сайта кадровой программы «Время героев» — времягероев.рф.

«Официальный сайт программы — времягероев.рф. Сайт заработает сегодня с 18:00», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.