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FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью

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Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдёт «с почти математической точностью».

Об этом газете Financial Times заявил российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин.

По его словам, в связи с геополитическими факторами конфликт на Украине начался бы, даже если президентом России был бы не Владимир Путин.

Ранее директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.

Также в нацразведке США заявили, что Россия с конца 2023 года добивается успеха на Украине.

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