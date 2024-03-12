FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью
Об этом газете Financial Times заявил российско-американский учёный, профессор Коннектикутского университета Пётр Турчин.
По его словам, в связи с геополитическими факторами конфликт на Украине начался бы, даже если президентом России был бы не Владимир Путин.
Ранее директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.
Также в нацразведке США заявили, что Россия с конца 2023 года добивается успеха на Украине.