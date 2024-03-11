Нацразведка США: Россия с конца 2023 года добивается успеха на Украине

Стратегические преимущества всё больше смещаются в пользу России в украинском конфликте, с конца 2023 года Москва начала регулярно добиваться успехов на поле боя и продолжает улучшать свои позиции, сообщает Национальная разведка Соединённых Штатов в ежегодном докладе об угрозах.

Документ, датированный 5 января, был опубликован 11 марта в официальном аккаунте директора Национальной разведки в X.

«Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство ударного оружия большой дальности, артиллерийских боеприпасов и других средств, которые позволят ей в случае необходимости выдержать длительную войну высокой интенсивности», — говорится в докладе.

Как утверждают авторы документа, Россия извлекает выгоду из неопределённости относительно будущего военной помощи Запада.

Газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск, что позволило армии достичь военных успехов на поле боя.