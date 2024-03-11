WP: российские авиабомбы ровняют с землёй укреплённые позиции ВСУ

Авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск. Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, российские воздушные силы повысили свою эффективность за счёт увеличения использования планирующих авиабомб. Это позволило ВС России достичь военных успехов на поле боя.

Украинские военнослужащие пожаловались на разрушительную мощь бомб, не оставляющих ничего от их укреплённых позиций. В статье также отмечается, что российская армия располагает большими запасами таких боеприпасов, благодаря чему может использовать их «по сотне раз» в день.

Как отметил в беседе с изданием представитель ВСУ на востоке Украины Дмитрий Лиховой, эти бомбы «просто сносят всё, разрушая дома и фундаменты, которые можно использовать для оборонительных укреплений».

Другой украинский военный также отметил, что все сооружения просто превращаются в яму после прилёта хотя бы одного такого снаряда.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар по укреплённой позиции противника в Красногоровке в ДНР.