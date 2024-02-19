«Был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя»: в ДНР перехватили британский беспилотник-камикадзе

Британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 перехвачен силовиками в Новоазовском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, дрон, снаряжённый 7 кг взрывчатки, должен был нанести удар по крупному объекту гражданской инфраструктуры Мариуполя. В то же время в Брянской области были уничтожены два беспилотника самолётного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, один из БПЛА также был реактивным, модель устройства он не уточнил.

Сотрудники силовых ведомств Донецкой Народной Республики перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе, который должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Управлением ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. После контролируемой посадки дрона взрывотехники обезвредили боевую часть в виде семи килограммов взрывчатого вещества и уничтожили заряд на месте», — заявил он.

По его словам, в результате расшифровки полётного задания БПЛА удалось установить, что «он был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя»: «Должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива».

«Мы видим, как западные террористы вместе со своими украинскими пособниками хотели в очередной раз устроить чудовищный теракт и обвинить во всём Россию. На фоне крупного поражения украинских вооружённых формирований в Авдеевке киевский режим предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в республике. Но благодаря слаженной работе наших спецслужб удалось предотвратить масштабный теракт с человеческими жертвами», — подчеркнул он.

Утром 19 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр», развивая наступление, взяли под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. Российские военнослужащие, в частности, водрузили российские флаги на административных зданиях завода.

Также на russian.rt.com «Город наш, добро пожаловать домой»: российские военные рассказали об обстановке в Авдеевке

Наряду с этим губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пресечении попытки украинских террористов совершить атаку с помощью реактивного БПЛА самолётного типа. При этом он не уточнил модель дрона. Спустя некоторое время глава региона заявил об уничтожении второго беспилотника.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в Telegram.

Отметим, что в мае 2023 года украинские СМИ писали о том, что Великобритания намерена передать киевскому режиму сотню реактивных дронов Banshee Jet-80. Указывалось, что эти дроны являются барражирующими боеприпасами, их дальность полёта составляет 200 км.

«Киевский режим не был бы так живуч без поддержки Запада»

Киевский режим не был бы так живуч, если бы не существенная финансовая и военная поддержка со стороны так называемого коллективного Запада, заявил начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, страны Запада и не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение России. В этой связи, по его словам, США и их союзники накачивают оружием и осуществляют подготовку ВСУ, предоставляют услуги связи и развед­информацию, направляют на Украину советников и боевиков со всего мира.

«Натовские военнослужащие под видом наёмников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов. Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций Украинских вооружённых сил», — констатировал он.

Говоря о стартовавшем в июне 2023 контрнаступлении ВСУ, Рудской подчеркнул, что ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону обороны Вооружённых Сил РФ.

«Вместе с тем ВСУ всё ещё сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем в случае масштабной военной помощи Запада нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — добавил начальник Главного оперативного управления, первый замначальника Генштаба ВС России.