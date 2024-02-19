Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
В результате, как отметили в ведомстве, были уничтожены личный состав противника, укреплённые позиции, командный пункт и техника ВСУ.
Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ.
Также ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.