Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате, как отметили в ведомстве, были уничтожены личный состав противника, укреплённые позиции, командный пункт и техника ВСУ.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ.

Также ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.