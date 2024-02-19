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ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Речь идёт о передовых позициях в районах Шевченко, Старомайорского, Ровнополя, Луговского и Дорожнянки.

Также отмечается, что российскими войсками было уничтожено 14 пунктов временной дислокации ВСУ, четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов противника.

Ранее артиллерия ВДВ уничтожила САУ и расчёт гранатомёта ВСУ на правом берегу Днепра.

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