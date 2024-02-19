Пушилин: в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю
В своём Telegram-канале он поделился, что дрон был перехвачен в Новоазовском районе республики. Губернатор добавил, что после посадки БПЛА взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества и уничтожили заряд.
По словам Пушилина, в ходе расшифровки полётного задания аппарата было установлено, что его нацелили на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Беспилотник должен был совершить круг над Новоазовским районом и нанести удар по объекту со стороны Таганрогского залива.
17 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что средства противовоздушной обороны пресекли ракетную атаку украинской армии на Мариуполь.