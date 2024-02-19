RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России по республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.
Пушилин: в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю

В своём Telegram-канале он поделился, что дрон был перехвачен в Новоазовском районе республики. Губернатор добавил, что после посадки БПЛА взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества и уничтожили заряд.

По словам Пушилина, в ходе расшифровки полётного задания аппарата было установлено, что его нацелили на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Беспилотник должен был совершить круг над Новоазовским районом и нанести удар по объекту со стороны Таганрогского залива.

17 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что средства противовоздушной обороны пресекли ракетную атаку украинской армии на Мариуполь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить