Пушилин: в ДНР перехватили британский БПЛА, готовившийся ударить по Мариуполю

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что сотрудники ФСБ России по республике совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.

В своём Telegram-канале он поделился, что дрон был перехвачен в Новоазовском районе республики. Губернатор добавил, что после посадки БПЛА взрывотехники обезвредили боевую часть в виде 7 кг взрывчатого вещества и уничтожили заряд.

По словам Пушилина, в ходе расшифровки полётного задания аппарата было установлено, что его нацелили на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Беспилотник должен был совершить круг над Новоазовским районом и нанести удар по объекту со стороны Таганрогского залива.

17 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что средства противовоздушной обороны пресекли ракетную атаку украинской армии на Мариуполь.