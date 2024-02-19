ТАСС: ВС России поразили пункт бригады ВСУ, созданной по опыту НАТО для контрнаступления

Вооружённые силы России поразили пункт управления бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО специально для контрнаступления.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«31-я механизированная бригада, пункт управления которой поразили ВС России, была специально подготовлена для контрнаступления», — говорится в сообщении.

По данным агентства, военнослужащие этой бригады проходили обучение в западных странах и комплектовались западным вооружением и техникой.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ.

Также экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении.