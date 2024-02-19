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ТАСС: ВС России поразили пункт бригады ВСУ, созданной по опыту НАТО для контрнаступления

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Вооружённые силы России поразили пункт управления бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО специально для контрнаступления.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«31-я механизированная бригада, пункт управления которой поразили ВС России, была специально подготовлена для контрнаступления», — говорится в сообщении.

По данным агентства, военнослужащие этой бригады проходили обучение в западных странах и комплектовались западным вооружением и техникой.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ.

Также экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении.

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