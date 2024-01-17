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Артиллерией и ударными беспилотниками: российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ

Российские военные нанесли удар по базе горючего для военной техники ВСУ

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Роман Шимаев
Российские ракетчики, артиллеристы и операторы БПЛА нанесли огневое поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, а также базе горючего для военной техники, трём складам боеприпасов, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», сообщили в Минобороны РФ. Средствами ПВО сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и Vampire чешского производства, уничтожен 21 украинский беспилотник. Потери ВСУ за сутки составили до 655 военнослужащих.
Артиллерией и ударными беспилотниками: российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ
  • © Минобороны РФ

Российские военные за прошедшие сутки поразили различные объекты войск киевского режима. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ из зоны СВО.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire чешского производства. К тому же уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и ЛНР.

Утром 17 января в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», четыре ракеты РСЗО RM-70 Vampire и шесть украинских беспилотников.

Также на russian.rt.com Предотвращены две попытки атаки: над Белгородской областью сбиты украинские беспилотники, ракеты РСЗО «Ольха» и Vampire

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Терны (Харьковская область). Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). При этом нанесено огневое поражение живой силе противника вблизи н. п. Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника: до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

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На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнём артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Красное и Богдановка (ДНР). При этом нанесено поражение живой силе и технике 22, 28 и 42-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР).

Потери противника составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходная пушка «Пион».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны вблизи н. п. Новомихайловка, Парасковиевка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Каменское, Работино и Мирное (Запорожская область).

Потери противника: до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты возле н. п. Тягинка и Ивановка (Херсонская область) потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

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