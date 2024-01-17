Артиллерией и ударными беспилотниками: российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ

Российские ракетчики, артиллеристы и операторы БПЛА нанесли огневое поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, а также базе горючего для военной техники, трём складам боеприпасов, РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», сообщили в Минобороны РФ. Средствами ПВО сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и Vampire чешского производства, уничтожен 21 украинский беспилотник. Потери ВСУ за сутки составили до 655 военнослужащих.

Российские военные за прошедшие сутки поразили различные объекты войск киевского режима. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ из зоны СВО.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток поражены база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», пункт временной дислокации иностранных наёмников, 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 119 районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», а также Vampire чешского производства. К тому же уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в ДНР и ЛНР.

Утром 17 января в Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», четыре ракеты РСЗО RM-70 Vampire и шесть украинских беспилотников.

Также на russian.rt.com Предотвращены две попытки атаки: над Белгородской областью сбиты украинские беспилотники, ракеты РСЗО «Ольха» и Vampire

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Терны (Харьковская область). Противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины, 25-й воздушно-десантной и 63-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). При этом нанесено огневое поражение живой силе противника вблизи н. п. Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника: до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнём артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Красное и Богдановка (ДНР). При этом нанесено поражение живой силе и технике 22, 28 и 42-й механизированных бригад ВСУ неподалёку от н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР).

Потери противника составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходная пушка «Пион».

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны вблизи н. п. Новомихайловка, Парасковиевка (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Вербовое, Каменское, Работино и Мирное (Запорожская область).

Потери противника: до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты возле н. п. Тягинка и Ивановка (Херсонская область) потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».