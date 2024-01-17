Предотвращены две попытки атаки: над Белгородской областью сбиты украинские беспилотники, ракеты РСЗО «Ольха» и Vampire

Семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха», четыре ракеты РСЗО RM-70 Vampire и шесть украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО в ночные и утренние часы над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. По словам губернатора региона, по предварительным данным, никто не пострадал. В Белгородском районе повреждены остекление и кровля в нескольких жилых домах и загорелась хозяйственная постройка. Накануне Владимир Путин отмечал, что ВСУ варварским образом обстреливают приграничные территории РФ, чтобы отвлечь внимание собственного населения и своих спонсоров от полного и абсолютного провала так называемого контрнаступления ВСУ.

Ночью и утром 17 января войсками киевского режима были предприняты две попытки совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны России, около 02:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили над регионом семь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и четыре БПЛА самолётного типа.

В утренние часы были сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и два украинских беспилотника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал. При этом в Белгородском районе повреждены остекление и кровля в нескольких жилых домах, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из посёлков произошло отключение электричества.

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Накануне Владимир Путин комментировал удары ВСУ по российским гражданским объектам.

«Люди со стороны спрашивают: «А зачем киевские власти делают то, что они делают: обстреливают мирные города, населённые пункты, бьют по площадям, какой в этом военный смысл?» Никакого, нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть», — сказал президент России.

Продолжая тему, он назвал две причины, по которым войска киевского режима действуют таким варварским способом: «Просто по мирным населённым пунктам удары наносят, причём не избирательным оружием — системой залпового огня по площадям просто лупят — и всё».

По словам президента России, украинские власти хотят показать своим спонсорам, что они в состоянии отвечать на действия РФ, которая наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также отвлечь внимание своего населения и всё тех же спонсоров от полного и абсолютного провала так называемого контрнаступления ВСУ.

«Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил... Если так будет дальше продолжаться, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности. Это будет тогда результатом их политики, их правления», — подчёркивал глава государства.

Российский лидер также отметил стойкость и самоотверженность муниципальных служащих приграничных регионов РФ, которые зачастую работают под обстрелами, помогают старикам, детям, односельчанам и землякам, рискуя собой.

Теракт в Белгороде 30 декабря

30 декабря ВСУ нанесли неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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Основной удар пришёлся на рождественскую ярмарку, где находились родители с детьми. В результате погибли 25 человек, включая пятерых детей, ранения получили свыше 100 граждан.

Владимир Путин назвал произошедшее в Белгороде террористическим актом, подчеркнув, что у него «внутри всё кипит» от случившегося, но Россия не будет отвечать зеркально и наносить удары по районам, в которых «дети гуляют, мамочки с колясками».

Постпред России при ООН Василий Небензя заметил, что делегация Чехии пропустила заседание СБ ООН после этого инцидента, пытаясь уйти от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде.

«Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных граждан куда сложнее, чем прятаться за спинами «старших товарищей» по НАТО. Не лучше «цивилизованных демократий» ведут себя и международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева. Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны Секретариата ООН так и не поступило», — заключил дипломат.