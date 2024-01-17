МО: над Белгородской областью уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА
Об этом сообщили в Минобороны России.
«17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточнённой информации, над Белгородом и Белгородским районом было сбито семь беспилотных летательных аппаратов.
Также в Белгороде объявили ракетную опасность.