МО: над Белгородской областью уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА

Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточнённой информации, над Белгородом и Белгородским районом было сбито семь беспилотных летательных аппаратов.

Также в Белгороде объявили ракетную опасность.