«Может быть невосполнимый удар»: Путин заявил, что государственность Украины окажется под вопросом после провалов ВСУ

Контрнаступление ВСУ провалилось, инициатива находится у Вооружённых сил РФ, заявил Владимир Путин. По словам президента России, если киевский режим продолжит вести свою политику таким образом, «украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар». Он также назвал «придурками» представителей Киева, которые отказались от переговоров и договорённостей с Москвой.

Во вторник, 16 января, Владимир Путин на полях Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение» и встретился с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Глава государства, в частности, наградил муниципальных служащих — тех, от кого «напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан».

«Главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций — люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, своё призвание находят в труде на благо сограждан», — подчеркнул он.

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Президент также отметил, что именно местное самоуправление «определяет образ всей нашей большой страны, так, как люди видят своё настоящее и будущее».

Кроме того, он сообщил об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации»

«Среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей, кто на деле возрождает лучшие традиции отечественного местного самоуправления. А его богатейшая история уходит вглубь веков, фактически история становления сильного, единого Российского государства — это и творческое развитие местного самоуправления. И нам очень важно, чтобы эта преемственность не прерывалась, а укреплялась, а голос местного самоуправления был напрямую услышан в процессе принятия решений», — обратился к лауреатам премии Путин.

СВО

Владимир Путин также отметил, что среди муниципальных служащих есть множество участников СВО и тех, кто помогает бойцам на передовой, с вниманием и заботой поддерживает семьи российских военнослужащих.

«Это важнейшая общенациональная задача, имеющая огромное нравственное значение. И, безусловно, ключ к её решению в том, чтобы видеть конкретные нужды наших героев, ветеранов, оперативно и чутко на всё это реагировать», — подчеркнул президент РФ.

Уже в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ Путин призвал обратить внимание на людей, которые возвращаются из зоны СВО.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Это всё-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», — сказал глава государства.

Украина

Владимир Путин также в очередной раз высказался о решении киевского режима отказаться от переговоров с Москвой. По его словам, принятое ими решение подчёркивает, что у власти на Украине стоят «несамостоятельные люди», так как они послушались тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Ну придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже всё давно бы было закончено, полтора года назад», — сказал Путин.

Он также отметил, что продвигаемая Киевом так называемая «формула мира», о которой говорят на Западе, является продолжением реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией.

«Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», — пояснил российский лидер.

Продолжая тему, президент России подчеркнул контрнаступление ВСУ провалилось, а инициатива в зоне СВО находится в руках российских Вооружённых сил: «Если будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар».

При этом российский лидер подчеркнул, что на «украинскую самостийность» никто никогда не покушался. По его мнению, «жителям Украины закомпостировали мозги».

Кроме того, Путин объяснил, зачем киевский режим в последнее время активизировать атаки на гражданские объекты на территории РФ.

«Люди со стороны спрашивают: «А зачем киевские власти делают то, что они делают? Обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл?» Никакого. Нулевой. А зачем они это делают? Ответ есть. Первое — показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, показать, что они в состоянии отвечать на действия России», — указал глава государства.

Вдобавок Путин указал, что националистические идеи на Украине после развала СССР оказались сильнее, чем предполагалось, что и привело к сегодняшней ситуации

«После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придём. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества», — заявил он.

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