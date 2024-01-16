Путин — о местных властях в новых регионах: стальные люди, их невозможно сломить
- kremlin.ru
Выступая 16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», прямую трансляцию которой вёл RT, глава государства высказался о работе представителей местных властей Донбасса, а также Новороссии.
«Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ об установлении в России звания «Заслуженный работник местного самоуправления».