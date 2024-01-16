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Путин — о местных властях в новых регионах: стальные люди, их невозможно сломить

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Работники местных властей в новых регионах России — это стальные люди, которые доказали, что их невозможно сломить. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
Путин — о местных властях в новых регионах: стальные люди, их невозможно сломить
  • kremlin.ru

Выступая 16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», прямую трансляцию которой вёл RT, глава государства высказался о работе представителей местных властей Донбасса, а также Новороссии.

«Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ об установлении в России звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

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