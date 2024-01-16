Путин — о местных властях в новых регионах: стальные люди, их невозможно сломить

Работники местных властей в новых регионах России — это стальные люди, которые доказали, что их невозможно сломить. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

Выступая 16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», прямую трансляцию которой вёл RT, глава государства высказался о работе представителей местных властей Донбасса, а также Новороссии.

«Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ об установлении в России звания «Заслуженный работник местного самоуправления».