Путин: государственность Украины окажется под ударом при продолжении провалов
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.
«Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности», — сказал президент.
Он также напомнил, что руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия, возглавляющий правящую партию в Верховной раде, сам признал, что Киев упустил возможность прекращения конфликта, так как на Украину прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон и уговорил украинские власти не реализовывать эти договорённости.