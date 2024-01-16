Контрнаступление войск Украины провалилось, а если так будет продолжаться дальше, то украинская государственность скоро окажется под вопросом, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

«Если так будет продолжаться, украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар. Но это их зона ответственности», — сказал президент.

Он также напомнил, что руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия, возглавляющий правящую партию в Верховной раде, сам признал, что Киев упустил возможность прекращения конфликта, так как на Украину прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон и уговорил украинские власти не реализовывать эти договорённости.