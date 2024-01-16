Путин заявил, что в зоне СВО инициатива у российских военных

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные полностью перехватили инициативу в зоне СВО.

«Сейчас совершенно очевидно — не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил», — отметил он.

Ранее в ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении.