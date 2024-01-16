Путин заявил, что в зоне СВО инициатива у российских военных
Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные полностью перехватили инициативу в зоне СВО.
- globallookpress.com
«Сейчас совершенно очевидно — не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива полностью находится в руках российских вооружённых сил», — отметил он.
Ранее в ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении.
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