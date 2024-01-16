BFMTV: ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении

Российские войска давят на позиции ВСУ на Купянском направлении со всех сторон, «каждая новая волна сильнее предыдущей», пожаловались украинские военные. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

«Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — сказал украинский военный по фамилии Промин.

Как сообщает телеканал, на Купянском направлении идут интенсивные бои, а погода ухудшается.

«Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери», — цитирует другого военного ВСУ РИА Новости.

О том, что на этом участке фронта у украинских войск возникла «серьёзная проблема», в декабре сообщал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.