BFMTV: ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении
- РИА Новости
«Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — сказал украинский военный по фамилии Промин.
Как сообщает телеканал, на Купянском направлении идут интенсивные бои, а погода ухудшается.
«Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери», — цитирует другого военного ВСУ РИА Новости.
О том, что на этом участке фронта у украинских войск возникла «серьёзная проблема», в декабре сообщал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.