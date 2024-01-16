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BFMTV: ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении

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Российские войска давят на позиции ВСУ на Купянском направлении со всех сторон, «каждая новая волна сильнее предыдущей», пожаловались украинские военные. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
BFMTV: ВСУ сообщили о сильном давлении войск России на Купянском направлении
  • РИА Новости

«Русские валят на нас со всех сторон. Они идут волнами, и каждая новая волна сильнее предыдущей», — сказал украинский военный по фамилии Промин.

Как сообщает телеканал, на Купянском направлении идут интенсивные бои, а погода ухудшается.

«Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери», — цитирует другого военного ВСУ РИА Новости.

О том, что на этом участке фронта у украинских войск возникла «серьёзная проблема», в декабре сообщал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

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