Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire

Над территорией Белгородской области силами ПВО уничтожено четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire и перехвачено два украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и БПЛА самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Ранее над Белгородской областью было уничтожено семь ракет РСЗО «Ольха» и четыре БПЛА.

Также сообщалось, что в Белгородской области отменили ракетную опасность.