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ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Тернов Харьковской области

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Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы украинской армии на Купянском направлении возле населённого пункта Терны Харьковской области.
ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Тернов Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом информирует российское Минобороны.

Отмечается, что атака 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ была отражена подразделениями Западной группировки войск ВС России во взаимодействии с артиллерией.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что расчёт гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Петропавловки Купянского направления.

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