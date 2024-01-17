ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Тернов Харьковской области
- РИА Новости
Об этом информирует российское Минобороны.
Отмечается, что атака 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ была отражена подразделениями Западной группировки войск ВС России во взаимодействии с артиллерией.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что расчёт гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Петропавловки Купянского направления.