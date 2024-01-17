ВС России отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Тернов Харьковской области

Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы украинской армии на Купянском направлении возле населённого пункта Терны Харьковской области.

Об этом информирует российское Минобороны.

Отмечается, что атака 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ была отражена подразделениями Западной группировки войск ВС России во взаимодействии с артиллерией.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что расчёт гаубицы «Мста-С» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Петропавловки Купянского направления.