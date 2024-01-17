ВС России уничтожили базу горючего и склады ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ и три украинских склада боеприпасов.

«В течение суток поражены: база горючего для военной техники ВСУ, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, вместе с этим были уничтожены радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», а также украинский пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.