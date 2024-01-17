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МО: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении

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Потери ВС Украины на Донецком направлении за сутки составили до 290 военнослужащих и танк.
МО: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как говорится в сводке ведомства, украинские войска потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ и три украинских склада боеприпасов.

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