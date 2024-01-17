МО: ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих и танк на Донецком направлении

Потери ВС Украины на Донецком направлении за сутки составили до 290 военнослужащих и танк.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как говорится в сводке ведомства, украинские войска потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и самоходную пушку «Пион».

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили базу горючего для военной техники ВСУ и три украинских склада боеприпасов.