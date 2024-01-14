«Противник был вынужден отойти»: ВС России отразили три контратаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие российской группировки «Запад» отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Как отметили в пресс-центре объединения, в результате слаженных действий бойцов ВС РФ противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Наряду с этим в секторе при помощи «Ланцета» уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Обстановка на линии боевого соприкосновения

Бойцы группировки войск «Восток» помешали ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения Александр Гордеев.

«В течение суток пресечено шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Ровнополя», — заявил он.

Кроме того, бомбардировочная авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новодонецкого и Новомихайловки.

В то же время на Купянском направлении мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 30, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ, усиленных бронетехникой.

«В результате слаженных действий противник был вынужден отойти в юго-западном направлении», — заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Он добавил, что разведывательная группа бригады специального назначения уничтожила барражирующим боеприпасом «Ланцет» станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Наряду с этим расчёт орудия «Гиацинт-Б» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» в районе Макеевки.

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Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Леонид Шаров заявил, что за сутки в районе Лисичанска (ЛНР) сбито два вражеских беспилотника.

По словам Шарова, при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также огня артиллерии подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад ВСУ.

Танковые экипажи уничтожили опорный пункт ВСУ

В пресс-службе Минобороны РФ также рассказали, что танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населённого пункта Первомайское.

Как уточнили в ведомстве, позиции противника выявили благодаря своевременной работе разведки. Командование приняло решение уничтожить обнаруженные объекты огнём танков с закрытых позиций.

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«Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды, которые позволили нанести максимальный урон фортификационным сооружениям противника. В итоге ВСУ потеряли более десяти человек убитыми и ранеными.

«Наша задача — закрыть небо на замок»

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Бук» группировки «Запад» помешал ВСУ нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении.

Как отметили в Минобороны, расчёт комплекса засёк высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника.

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«Мы находились на боевом дежурстве. Наши расчёты прикрывают наземную группировку войск и гражданские объекты. ВСУ пытаются наносить ракетные удары без разбора. Наша задача — закрыть небо на замок. Задача была не самая трудная. Мы с лёгкостью взяли цель на сопровождение и провели пуск», — приводит ведомство слова начальника расчёта с позывным Тор.

По словам бойца, цель была уничтожена за считаные секунды.