«Противник был вынужден отойти»: ВС России отразили три контратаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
В группировке «Запад» заявили об отражении трёх контратак штурмовых групп ВСУ
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Обстановка на линии боевого соприкосновения
Бойцы группировки войск «Восток» помешали ВСУ провести ротацию на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения Александр Гордеев.
«В течение суток пресечено шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Ровнополя», — заявил он.
Кроме того, бомбардировочная авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новодонецкого и Новомихайловки.
В то же время на Купянском направлении мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 30, 60 и 115-й механизированных бригад ВСУ, усиленных бронетехникой.
«В результате слаженных действий противник был вынужден отойти в юго-западном направлении», — заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Он добавил, что разведывательная группа бригады специального назначения уничтожила барражирующим боеприпасом «Ланцет» станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Наряду с этим расчёт орудия «Гиацинт-Б» уничтожил боевую бронированную машину «Козак» в районе Макеевки.Также на russian.rt.com Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями
Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Леонид Шаров заявил, что за сутки в районе Лисичанска (ЛНР) сбито два вражеских беспилотника.
По словам Шарова, при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также огня артиллерии подразделения группировки отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад ВСУ.
Танковые экипажи уничтожили опорный пункт ВСУ
В пресс-службе Минобороны РФ также рассказали, что танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населённого пункта Первомайское.
Как уточнили в ведомстве, позиции противника выявили благодаря своевременной работе разведки. Командование приняло решение уничтожить обнаруженные объекты огнём танков с закрытых позиций.
- © Минобороны РФ
«Выдвинувшийся по боевой задаче экипаж танка Т-80БВМ, используя складки местности, быстро прибыл на позицию открытия огня. Благодаря корректировке стрельбы в реальном времени с помощью малых разведывательных БПЛА огневые позиции ВСУ были оперативно уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что для уничтожения укреплений применялись фугасные снаряды, которые позволили нанести максимальный урон фортификационным сооружениям противника. В итоге ВСУ потеряли более десяти человек убитыми и ранеными.
«Наша задача — закрыть небо на замок»
Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Бук» группировки «Запад» помешал ВСУ нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении.
Как отметили в Минобороны, расчёт комплекса засёк высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника.Также на russian.rt.com Под Артёмовском: российские десантники уничтожили боевую бронемашину ВСУ западного производства
«Мы находились на боевом дежурстве. Наши расчёты прикрывают наземную группировку войск и гражданские объекты. ВСУ пытаются наносить ракетные удары без разбора. Наша задача — закрыть небо на замок. Задача была не самая трудная. Мы с лёгкостью взяли цель на сопровождение и провели пуск», — приводит ведомство слова начальника расчёта с позывным Тор.
По словам бойца, цель была уничтожена за считаные секунды.