«Гиацинты-С» группировки «Запад» поразили танк ВСУ на Купянском направлении
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что на Купянском направлении артиллеристы из 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинты-С» при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк Вооружённых сил Украины.
23 декабря отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на Купянском направлении у украинских войск возникла «серьёзная проблема».
21 октября Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.