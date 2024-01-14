Расчёты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили оборонительные сооружения и танк украинских войск на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что на Купянском направлении артиллеристы из 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинты-С» при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк Вооружённых сил Украины.

23 декабря отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на Купянском направлении у украинских войск возникла «серьёзная проблема».

21 октября Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.