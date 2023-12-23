RT в Telegram
Подпишись

Отставной генерал Кривонос: у ВСУ серьёзная проблема на Купянском направлении

Короткая ссылка
На Купянском направлении у украинских войск возникла «серьёзная проблема», заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения.
Отставной генерал Кривонос: у ВСУ серьёзная проблема на Купянском направлении
  • Gettyimages.ru

«Беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на Лиманском направлении», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Кривонос пояснил, что на этом участке Киев не может обеспечить войска обученными военными и вооружениями.

Как утверждает украинский эксперт, ВС России на многих участках имеют «тактические успехи и продвижение».

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский ранее констатировал, что ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить