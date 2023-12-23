Отставной генерал Кривонос: у ВСУ серьёзная проблема на Купянском направлении

На Купянском направлении у украинских войск возникла «серьёзная проблема», заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского телевидения.

«Беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на Лиманском направлении», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Кривонос пояснил, что на этом участке Киев не может обеспечить войска обученными военными и вооружениями.

Как утверждает украинский эксперт, ВС России на многих участках имеют «тактические успехи и продвижение».

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский ранее констатировал, что ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей.