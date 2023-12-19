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Генерал ВСУ Сырский: ситуация на фронте сложная

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Ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.
Генерал ВСУ Сырский: ситуация на фронте сложная
  • AP
  • © Alex Babenko

«Ситуация сложная», — констатировал украинский военачальник.

Подобное заявление Сырский делал и ранее, 10 декабря он отметил, что армия России ведёт наступательные действия.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.

По сведениям Министерства обороны России, потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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