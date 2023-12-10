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Генерал ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на фронте

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Ситуация на фронтах для ВСУ сложная, констатировал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. По его словам, армия России ведёт наступательные действия.

Его слова приводит Klymenko Time.

«Вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий», — сказал Сырский.

Он также сообщил, что украинское командование приняло решения по «рациональному использованию боеприпасов».

Как сообщило 10 декабря Министерство обороны России, российские войска нанесли удары по месту сбора командного состава тактических групп «Катран» и «Омаха» украинской армии.

14 ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал по телефону председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на отдельных участках фронта.

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