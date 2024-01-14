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ЗРК «Бук» ВС России пресёк попытку удара ВСУ по гражданским объектам

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Расчёт ЗРК «Бук» 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооружённых сил России пресёк попытку воздушного удара ВС Украины по объектам гражданской инфраструктуры на Купянском направлении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В сообщении сказано, что расчёт ЗРК «Бук» 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении пресёк попытку воздушного удара украинских войск по объектам гражданской инфраструктуры.

Уточняется, что во время несения боевого дежурства расчёт комплекса засёк высотную скоростную цель, запущенную со стороны ВСУ, и за считаные секунды уничтожил её.

Кроме того, миномётчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводно-опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.

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