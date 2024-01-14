Расчёты миномётов уничтожили на Купянском направлении взводно-опорный пункт ВСУ

Миномётчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводно-опорный пункт украинских войск на Купянском направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что разведчики соединения выявили новый взводно-опорный пункт ВС Украины в районе одного из населённых пунктов.

Военнослужащие миномётной батареи на 120-мм миномётах 2Б11 получили команду на уничтожение.

«Беглым огнём осколочно-фугасными минами личный состав ВСУ был уничтожен», — сказано в сообщении.

В Минобороны России также заявили, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на танках ВС России в зоне проведения СВО на Украине.