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Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями

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Снайперы Вооружённых сил России заявили, что считают одной из приоритетных целей для себя в зоне специальной военной операции иностранных наёмников, которые примкнули к украинской армии.
Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями
  • РИА Новости

Об этом снайперы ВС России рассказали в беседе с РИА Новости.

Военные отметили, что наёмников не очень сложно определить среди украинских солдат. По их словам, наёмники одеты лучше, а также держатся в центре или позади группы и нередко отдают приказы.

«Я думаю, что это (ликвидация иностранного наёмника. — RT) для каждого будет как своя победа», — поделился снайпер с позывным Пианист.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.

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