Снайперы ВС России заявили, что считают наёмников ВСУ приоритетными целями
- РИА Новости
Об этом снайперы ВС России рассказали в беседе с РИА Новости.
Военные отметили, что наёмников не очень сложно определить среди украинских солдат. По их словам, наёмники одеты лучше, а также держатся в центре или позади группы и нередко отдают приказы.
«Я думаю, что это (ликвидация иностранного наёмника. — RT) для каждого будет как своя победа», — поделился снайпер с позывным Пианист.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.