Бойцы спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».

По данным агентства, при штурме блиндажа также был уничтожен один украинец, ещё один боец ВСУ был взят в плен.

По его словам, на направлении, где на российских позициях располагается отряд «Ахмата», с украинской стороны стоят наёмники.

«Мы имеем стопроцентную информацию — колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моём направлении», — сказал командир.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украине придётся искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии.

Также СК установил имена двух воюющих на стороне ВСУ наёмников из Грузии.