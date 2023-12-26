RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артёмовском

Короткая ссылка
Бойцы спецназа «Ахмат» на Артёмовском направлении уничтожили двух наёмников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».

По данным агентства, при штурме блиндажа также был уничтожен один украинец, ещё один боец ВСУ был взят в плен.

По его словам, на направлении, где на российских позициях располагается отряд «Ахмата», с украинской стороны стоят наёмники. 

«Мы имеем стопроцентную информацию — колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моём направлении», — сказал командир.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украине придётся искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии.

Также СК установил имена двух воюющих на стороне ВСУ наёмников из Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить