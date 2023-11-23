На аэродроме в Хмельницкой области: ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов и узел связи

Российские войска поразили на аэродроме в Хмельницкой области склад авиационных боеприпасов и узел связи, сообщили в Минобороны РФ. В то же время средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 и 24 беспилотника ВСУ. На Запорожском, Краснолиманском, Купянском и Донецком направлениях было отражено в общей сложности восемь атак бригад украинской армии.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Это следует из сводки Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

При этом средствами ПВО были сбиты вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Тягинки (Херсонская область) и 24 беспилотника в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Также перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне российские войска уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс С-300.

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Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и нанесено огневое поражение подразделениям 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, Krab польского производства и Caezar производства Франции.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ. Также нанесено поражение живой силе и технике 22, 24 и 93-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три бронетранспортёра и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Потери противника составили до 20 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б».

Предложения рабочей группы по СВО

На участвующих в СВО добровольцев предложили распространить несколько льгот, положенных сейчас только контрактникам. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по СВО.

«Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту РФ. В нём отразили новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО», — написал он в Telegram-канале.

Также предлагается предоставить возможность родственникам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе, а также по доверенности оформлять для участника СВО регистрацию по месту жительства, утвердить для них единый порядок бронирования билетов, предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших ранение или инвалидность в связи с боевыми действиями.