ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.

Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Уточняется, что вместе со складом был уничтожен узел связи на аэродроме.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также украинский ЗРК С-300.