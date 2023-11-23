ВС России поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Уточняется, что вместе со складом был уничтожен узел связи на аэродроме.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили склад авиационных средств поражения ВСУ, а также украинский ЗРК С-300.
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