«Погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту»: скончался пострадавший при ударе ВСУ журналист Борис Максудов

Утром 23 ноября скончался корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, сообщил телеведущий Владимир Соловьёв. Накануне в Минобороны РФ рассказали, что Максудов получил осколочные ранения в результате атаки украинских БПЛА в Запорожской области. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, журналист погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех его коллег, добавил он.

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался от ранений, полученных в результате атаки ВСУ, совершённой 22 ноября на российских журналистов посредством беспилотников. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой. В шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь: он вчера получил тяжёлые ранения», — сказал он в эфире программы «Соловьёв. LIVE».

Отмечается, что Максудов работал в зоне СВО с первых дней, неоднократно был в Донецке, где фиксировал военные преступления киевского режима.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели Максудова. По его словам, это тяжелейшая утрата.

«Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой», — написал он в своём Telegram-канале.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв считает, что корреспондент телеканала «Россия 24» погиб как отважный воин.

«К сожалению, профессия журналиста сегодня всё больше окрашивается в цвета хаки, а поверх нередко проступает ещё и кровь. Наши там, чтобы прикончить этот жуткий режим, чтобы приблизить справедливый мир. Работаем, братья!» — цитирует его РИА Новости.

Также по теме «Игнорируют международное право»: ВСУ безнаказанно совершают покушения на журналистов Убийство журналистки Дарьи Дугиной, попытка покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, а теперь убийство военкора РИА...

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов пострадал в результате атаки украинских БпЛА.

«22 ноября 2023 года Вооружённые силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населённых пунктов Запорожской области. В результате атаки украинских БпЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов», — говорится в сообщении.

После этого журналиста оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны России.

Удары экипажей Су-25

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику ВСУ

Уничтожение бронемашины ВСУ на Запорожском направлении

Мобильная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила бронемашину ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, разведывательные подразделения с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили боевую бронемашину украинских формирований возле населённого пункта Вербовое.

«Получив задачу на её уничтожение, экипаж мобильной группы Новороссийских десантников, действующих на автомобилях типа «багги», оперативно выдвинулся в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», установленного непосредственно на крыше автомобиля, десантники уничтожили бронемашину ВСУ», — говорится в сообщении.

После поражения объекта противника расчёт немедленно изменил огневую позицию во избежание ответного огня.

Боевая работа расчётов противотанкистов ВДВ в Запорожье

Купянское направление

Вооружённые формирования Украины после установления стабильных минусовых температур решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населённого пункта Купянск. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В большей степени усиление идёт гранатомётчиками и расчётами противотанковых управляемых ракет», — цитирует его РИА Новости.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что расчёт кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа стал одним из самых результативных на Купянском направлении. На его счету десятки поражённых объектов ВСУ.

Также по теме Взломать и заглушить: как бригада Александра Невского перехватывает вражеские БПЛА в Соледаре Военные добровольческой бригады имени Невского наносят удары по объектам ВСУ из РСЗО «Град». Они защищают северный фланг Артёмовска —...

«Не возвращаться на прежние огневые точки — один из принципов, которого придерживается расчёт неуловимой «Ярости». А ещё менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу и поэтому бросает все силы, чтобы её выследить. Безрезультатно», — указали в ведомстве.