Соловьёв сообщил о смерти военкора телеканала «Россия 24» Максудова

Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался от ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв.

«Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб», — написал он в Telegram.

Соловьёв уточнил, что журналист получил ранения при обстреле ВСУ в Запорожской области 22 ноября.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые готовили материал в Запорожской области.

Ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.