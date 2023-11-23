Соловьёв сообщил о смерти военкора телеканала «Россия 24» Максудова
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«Военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов погиб», — написал он в Telegram.
Соловьёв уточнил, что журналист получил ранения при обстреле ВСУ в Запорожской области 22 ноября.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар осколочным боеприпасом по группе российских журналистов, которые готовили материал в Запорожской области.
Ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.