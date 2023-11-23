Турчак: Путину предложили распространить на добровольцев ряд льгот контрактников
- РИА Новости
«Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам», — написал он в Telegram.
В частности, предлагается выплачивать единовременную помощь в случае ранения или гибели добровольца, дать им право на налоговый вычет по НДФЛ, а также на льготы по налогу на имущество.
Также группа попросила предусмотреть меры реабилитации для получивших травмы добровольцев на внеочередной основе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице досрочно выполнили задание на 2023 год по контрактникам — в армию записались более 22 тыс. человек.