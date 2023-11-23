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Турчак: Путину предложили распространить на добровольцев ряд льгот контрактников

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Рабочая группа по спецоперации предложила президенту России Владимиру Путину распространить на добровольцев ряд льгот, которые положены контрактникам. Об этом заявил руководитель группы, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак: Путину предложили распространить на добровольцев ряд льгот контрактников
  • РИА Новости

«Предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам», — написал он в Telegram.

В частности, предлагается выплачивать единовременную помощь в случае ранения или гибели добровольца, дать им право на налоговый вычет по НДФЛ, а также на льготы по налогу на имущество.

Также группа попросила предусмотреть меры реабилитации для получивших травмы добровольцев на внеочередной основе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице досрочно выполнили задание на 2023 год по контрактникам — в армию записались более 22 тыс. человек.

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