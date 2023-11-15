Собянин заявил, что Москва досрочно выполнила задание по контрактникам на год
- РИА Новости
«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тыс. ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем приём добровольцев. Желающих достаточно много», — цитирует его РИА Новости.
Собянин подчеркнул, что военная техника и технологии важны, но без людей это не сработает — армия на плечах военных.
Единый пункт отбора призывников на военную службу по контракту находится на улице Яблочкова. Там работают волонтёры и военные, которые записывают желающих вступить в ряды российской армии по контракту.
Ранее Собянин рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей.