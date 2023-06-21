Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.

«Если маме далеко возить ребёнка в детский садик, найти ей место поближе. Если есть проблемы с уходом за пожилой бабушкой, то обеспечить ей надомное социальное обслуживание. Если возникли проблемы с оформлением льгот, то помочь собрать документы. И так далее», — заявил Собянин в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, для этого был открыт единый центр поддержки, куда можно обратиться за необходимой помощью.

Как отметил мэр, это не временное учреждение — центр будет работать на постоянной основе, а его программы помощи будут расширяться.

Ранее Собянин в кулуарах ПМЭФ сообщил, что практически 80% семей участников СВО получили финансовую помощь.