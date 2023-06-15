Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Собянин: практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ сообщил, что практически 80% семей участников СВО получили финансовую помощь.
Собянин: практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь
  • Gettyimages.ru
  • © Konstik

«Практически 80% семей участников (СВО. — RT) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь», — цитирует его РИА Новости.

13 июня российский президент Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации, а также членов их семей на бесплатную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.

Глава государства подчеркнул, что российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить