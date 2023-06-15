Собянин: практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ сообщил, что практически 80% семей участников СВО получили финансовую помощь.

«Практически 80% семей участников (СВО. — RT) получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь», — цитирует его РИА Новости.

13 июня российский президент Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации, а также членов их семей на бесплатную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.

Глава государства подчеркнул, что российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.