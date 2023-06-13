Путин подписал закон о праве участников спецоперации на бесплатную юридическую помощь

Российский президент Владимир Путин подписал закон о праве участников и ветеранов спецоперации, а также членов их семей на бесплатную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи.

Закон, опубликованный на портале правовой информации, предполагает, что участники и ветераны спецоперации, а также члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро либо у адвокатов.

Как отмечает РИА Новости, действующие ранее нормы предполагали, что военнослужащие сами решали все правовые вопросы, включая оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие.

Ранее Путин заявил, что российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.