Путин подписал закон о праве участников спецоперации на бесплатную юридическую помощь
- РИА Новости
Закон, опубликованный на портале правовой информации, предполагает, что участники и ветераны спецоперации, а также члены их семей могут получать бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро либо у адвокатов.
Как отмечает РИА Новости, действующие ранее нормы предполагали, что военнослужащие сами решали все правовые вопросы, включая оформление социальных льгот, статуса добровольца и другие.
Ранее Путин заявил, что российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.