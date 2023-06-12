Путин: власти будут делать всё для поддержки участников СВО и семей погибших

Российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Государство, конечно, делает и будет всё делать для того, чтобы поддержать и вас, и ваши семьи, и семьи наших погибших товарищей», — заявил он в беседе с ранеными бойцами в госпитале им. Вишневского в подмосковном Красногорске.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.