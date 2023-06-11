Шойгу вручил проявившим героизм участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — сообщило Министерство обороны.

Шойгу заявил военным, что страна по достоинству оценила их заслуги.

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — сказал министр.

Как стало известно ранее, в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек. По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.