Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шойгу вручил проявившим героизм участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.
Шойгу вручил проявившим героизм участникам СВО медали «Золотая Звезда»
  • РИА Новости

«В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — сообщило Министерство обороны.

Шойгу заявил военным, что страна по достоинству оценила их заслуги.

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — сказал министр.

Как стало известно ранее, в российские вооружённые силы на военную службу по контракту с начала июня принято более 13,5 тыс. человек. По данным Минобороны, добровольческие формирования успешно выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить