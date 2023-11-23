Марочко: ВСУ вынуждены усиливать оборону у Купянска противотанковыми средствами
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«ВФУ ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населённого пункта Купянск», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что в большей степени усиление идёт гранатомётчиками и расчётами ПТУР.
Ранее ВС России на Краснолиманском направлении поразили около 30 артпозиций ВСУ.