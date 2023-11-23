ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Краснолиманском направлении... отражена атака штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики», — отмечается в тексте.

В Минобороны уточнили, что потери украинских войск составили до 95 военных.

Кроме того, российские войска ударили по позициям ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.