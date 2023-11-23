ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении... отражена атака штурмовых групп 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики», — отмечается в тексте.
В Минобороны уточнили, что потери украинских войск составили до 95 военных.
Кроме того, российские войска ударили по позициям ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Также в Минобороны России заявили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области.